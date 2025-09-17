CROY AI (CROY) Maklumat Harga (USD)

CROY AI (CROY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CROY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CROY sepanjang masa ialah $ 0.00815994, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CROY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CROY AI (CROY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 22.74K$ 22.74K $ 22.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.69K$ 23.69K $ 23.69K Bekalan Peredaran 920.98M 920.98M 920.98M Jumlah Bekalan 959,616,427.824098 959,616,427.824098 959,616,427.824098

Had Pasaran semasa CROY AI ialah $ 22.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CROY ialah 920.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 959616427.824098. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.69K.