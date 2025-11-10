Crumbcat Harga Hari Ini

Harga langsung Crumbcat (CRUMB) hari ini ialah $ 0.00032777, dengan 2.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRUMB kepada USD penukaran adalah $ 0.00032777 setiap CRUMB.

Crumbcat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 327,297, dengan bekalan edaran sebanyak 999.51M CRUMB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRUMB didagangkan antara $ 0.00031787 (rendah) dan $ 0.00035282 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00263437, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00013936.

Dalam prestasi jangka pendek, CRUMB dipindahkan -6.17% dalam sejam terakhir dan -28.56% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Crumbcat (CRUMB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 327.30K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 327.30K Bekalan Peredaran 999.51M Jumlah Bekalan 999,507,725.103161

