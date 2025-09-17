Crunchcat (CRUNCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00395131$ 0.00395131 $ 0.00395131 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.03% Perubahan Harga (7D) +2.19% Perubahan Harga (7D) +2.19%

Crunchcat (CRUNCH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRUNCH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRUNCH sepanjang masa ialah $ 0.00395131, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRUNCH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.03% dalam 24 jam dan +2.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crunchcat (CRUNCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64.87K$ 64.87K $ 64.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 64.87K$ 64.87K $ 64.87K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Crunchcat ialah $ 64.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRUNCH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.87K.