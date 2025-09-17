crvUSD (CRVUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.995589 $ 0.995589 $ 0.995589 24J Rendah $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.995589$ 0.995589 $ 0.995589 24J Tinggi $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 Sepanjang Masa $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Harga Terendah $ 0.949016$ 0.949016 $ 0.949016 Perubahan Harga (1J) +0.15% Perubahan Harga (1D) -0.05% Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

crvUSD (CRVUSD) harga masa nyata ialah $0.999521. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRVUSD didagangkan antara $ 0.995589 rendah dan $ 1.004 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRVUSD sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.949016.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRVUSD telah berubah sebanyak +0.15% sejak sejam yang lalu, -0.05% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

crvUSD (CRVUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 119.05M$ 119.05M $ 119.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.05M$ 119.05M $ 119.05M Bekalan Peredaran 119.13M 119.13M 119.13M Jumlah Bekalan 119,127,918.0240057 119,127,918.0240057 119,127,918.0240057

Had Pasaran semasa crvUSD ialah $ 119.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRVUSD ialah 119.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 119127918.0240057. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.05M.