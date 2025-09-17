Cryfi (CRYFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.89% Perubahan Harga (1D) -4.87% Perubahan Harga (7D) -5.12% Perubahan Harga (7D) -5.12%

Cryfi (CRYFI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRYFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRYFI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRYFI telah berubah sebanyak +0.89% sejak sejam yang lalu, -4.87% dalam 24 jam dan -5.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cryfi (CRYFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.68K$ 50.68K $ 50.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.68K$ 50.68K $ 50.68K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,904,184.455137 999,904,184.455137 999,904,184.455137

Had Pasaran semasa Cryfi ialah $ 50.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYFI ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999904184.455137. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.68K.