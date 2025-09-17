Lagi Mengenai CRYFI

Cryfi Harga (CRYFI)

1 CRYFI ke USD Harga Langsung:

--
----
-4.80%1D
USD
Cryfi (CRYFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:02:23 (UTC+8)

Cryfi (CRYFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

-4.87%

-5.12%

-5.12%

Cryfi (CRYFI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRYFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRYFI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRYFI telah berubah sebanyak +0.89% sejak sejam yang lalu, -4.87% dalam 24 jam dan -5.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cryfi (CRYFI) Maklumat Pasaran

$ 50.68K
$ 50.68K$ 50.68K

--
----

$ 50.68K
$ 50.68K$ 50.68K

999.90M
999.90M 999.90M

999,904,184.455137
999,904,184.455137 999,904,184.455137

Had Pasaran semasa Cryfi ialah $ 50.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYFI ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999904184.455137. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.68K.

Cryfi (CRYFI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Cryfi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Cryfi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Cryfi kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Cryfi kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.87%
30 Hari$ 0-69.59%
60 Hari$ 0-72.30%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Cryfi (CRYFI)

What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? - Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records. - Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more. - Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI. - Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.

Cryfi (CRYFI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Cryfi Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cryfi (CRYFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cryfi (CRYFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cryfi.

Semak Cryfi ramalan harga sekarang!

CRYFI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Cryfi (CRYFI)

Memahami tokenomik Cryfi (CRYFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRYFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cryfi (CRYFI)

Berapakah nilai Cryfi (CRYFI) hari ini?
Harga langsung CRYFI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CRYFI ke USD?
Harga semasa CRYFI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cryfi?
Had pasaran untuk CRYFI ialah $ 50.68K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CRYFI?
Bekalan edaran CRYFI ialah 999.90M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRYFI?
CRYFI mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRYFI?
CRYFI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CRYFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRYFIialah -- USD.
Adakah CRYFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
CRYFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRYFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:02:23 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.