What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place.
What makes it different?
- Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.
- Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.
- Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.
- Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.
Tokenomik Cryfi (CRYFI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Cryfi (CRYFI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CRYFI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CRYFI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
