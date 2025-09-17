Crying Cat (CRYING) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00774955$ 0.00774955 $ 0.00774955 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.59% Perubahan Harga (1D) +0.18% Perubahan Harga (7D) -25.27% Perubahan Harga (7D) -25.27%

Crying Cat (CRYING) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRYING didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRYING sepanjang masa ialah $ 0.00774955, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRYING telah berubah sebanyak +1.59% sejak sejam yang lalu, +0.18% dalam 24 jam dan -25.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crying Cat (CRYING) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 164.44K$ 164.44K $ 164.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 164.44K$ 164.44K $ 164.44K Bekalan Peredaran 962.67M 962.67M 962.67M Jumlah Bekalan 962,669,474.0 962,669,474.0 962,669,474.0

Had Pasaran semasa Crying Cat ialah $ 164.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYING ialah 962.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 962669474.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.44K.