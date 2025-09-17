CryoDAO (CRYO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 24J Rendah $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 24J Tinggi $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Sepanjang Masa $ 6.54$ 6.54 $ 6.54 Harga Terendah $ 0.219972$ 0.219972 $ 0.219972 Perubahan Harga (1J) -0.75% Perubahan Harga (1D) -1.47% Perubahan Harga (7D) +8.61% Perubahan Harga (7D) +8.61%

CryoDAO (CRYO) harga masa nyata ialah $1.11. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRYO didagangkan antara $ 1.087 rendah dan $ 1.13 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRYO sepanjang masa ialah $ 6.54, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.219972.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRYO telah berubah sebanyak -0.75% sejak sejam yang lalu, -1.47% dalam 24 jam dan +8.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CryoDAO (CRYO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Bekalan Peredaran 2.61M 2.61M 2.61M Jumlah Bekalan 4,422,687.04456272 4,422,687.04456272 4,422,687.04456272

Had Pasaran semasa CryoDAO ialah $ 2.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYO ialah 2.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4422687.04456272. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.88M.