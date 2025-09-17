CRYORAT (CRYORAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03583642 $ 0.03583642 $ 0.03583642 24J Rendah $ 0.03670014 $ 0.03670014 $ 0.03670014 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03583642$ 0.03583642 $ 0.03583642 24J Tinggi $ 0.03670014$ 0.03670014 $ 0.03670014 Sepanjang Masa $ 0.396807$ 0.396807 $ 0.396807 Harga Terendah $ 0.01605323$ 0.01605323 $ 0.01605323 Perubahan Harga (1J) +0.81% Perubahan Harga (1D) +0.42% Perubahan Harga (7D) -2.94% Perubahan Harga (7D) -2.94%

CRYORAT (CRYORAT) harga masa nyata ialah $0.03660264. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRYORAT didagangkan antara $ 0.03583642 rendah dan $ 0.03670014 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRYORAT sepanjang masa ialah $ 0.396807, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01605323.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRYORAT telah berubah sebanyak +0.81% sejak sejam yang lalu, +0.42% dalam 24 jam dan -2.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CRYORAT (CRYORAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 326.12K$ 326.12K $ 326.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 828.48K$ 828.48K $ 828.48K Bekalan Peredaran 8.91M 8.91M 8.91M Jumlah Bekalan 22,636,395.64384984 22,636,395.64384984 22,636,395.64384984

Had Pasaran semasa CRYORAT ialah $ 326.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYORAT ialah 8.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 22636395.64384984. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 828.48K.