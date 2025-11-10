Cryowar Harga Hari Ini

Harga langsung Cryowar (CWAR) hari ini ialah $ 0.00147477, dengan 3.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CWAR kepada USD penukaran adalah $ 0.00147477 setiap CWAR.

Cryowar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 451,652, dengan bekalan edaran sebanyak 301.36M CWAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CWAR didagangkan antara $ 0.00142022 (rendah) dan $ 0.00149982 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.29, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00066523.

Dalam prestasi jangka pendek, CWAR dipindahkan -0.37% dalam sejam terakhir dan -4.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cryowar (CWAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 451.65K$ 451.65K $ 451.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Bekalan Peredaran 301.36M 301.36M 301.36M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Cryowar ialah $ 451.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CWAR ialah 301.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.50M.