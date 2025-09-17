Crypsi Coin (CRYPSI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01961597 $ 0.01961597 $ 0.01961597 24J Rendah $ 0.02048667 $ 0.02048667 $ 0.02048667 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01961597$ 0.01961597 $ 0.01961597 24J Tinggi $ 0.02048667$ 0.02048667 $ 0.02048667 Sepanjang Masa $ 0.052855$ 0.052855 $ 0.052855 Harga Terendah $ 0.01069577$ 0.01069577 $ 0.01069577 Perubahan Harga (1J) +1.15% Perubahan Harga (1D) +0.64% Perubahan Harga (7D) +8.06% Perubahan Harga (7D) +8.06%

Crypsi Coin (CRYPSI) harga masa nyata ialah $0.02011277. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRYPSI didagangkan antara $ 0.01961597 rendah dan $ 0.02048667 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRYPSI sepanjang masa ialah $ 0.052855, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01069577.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRYPSI telah berubah sebanyak +1.15% sejak sejam yang lalu, +0.64% dalam 24 jam dan +8.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crypsi Coin (CRYPSI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 422.38K$ 422.38K $ 422.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 422.38K$ 422.38K $ 422.38K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Crypsi Coin ialah $ 422.38K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYPSI ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 422.38K.