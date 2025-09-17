Cryptaine (CRY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.26617 Harga Terendah $ 0.124344 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00%

Cryptaine (CRY) harga masa nyata ialah $0.124356. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRY sepanjang masa ialah $ 0.26617, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.124344.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cryptaine (CRY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.08K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.11M Bekalan Peredaran 257.99K Jumlah Bekalan 25,000,000.0

Had Pasaran semasa Cryptaine ialah $ 32.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRY ialah 257.99K, dengan jumlah bekalan sebanyak 25000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.11M.