Cryptax AI (CTAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00403713$ 0.00403713 $ 0.00403713 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Cryptax AI (CTAX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CTAX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CTAX sepanjang masa ialah $ 0.00403713, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CTAX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cryptax AI (CTAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Cryptax AI ialah $ 11.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CTAX ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.63K.