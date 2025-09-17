Cryptex Finance (CTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 24J Rendah $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 24J Tinggi $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Sepanjang Masa $ 44.13$ 44.13 $ 44.13 Harga Terendah $ 0.790108$ 0.790108 $ 0.790108 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) +2.37% Perubahan Harga (7D) +4.71% Perubahan Harga (7D) +4.71%

Cryptex Finance (CTX) harga masa nyata ialah $1.52. Sepanjang 24 jam yang lalu, CTX didagangkan antara $ 1.46 rendah dan $ 1.53 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CTX sepanjang masa ialah $ 44.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.790108.

Dari segi prestasi jangka pendek, CTX telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, +2.37% dalam 24 jam dan +4.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cryptex Finance (CTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.16M$ 15.16M $ 15.16M Bekalan Peredaran 7.57M 7.57M 7.57M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Cryptex Finance ialah $ 11.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CTX ialah 7.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.16M.