Cryptify AI Harga Hari Ini

Harga langsung Cryptify AI (CRAI) hari ini ialah $ 0.00032572, dengan 0.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00032572 setiap CRAI.

Cryptify AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 325,864, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CRAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRAI didagangkan antara $ 0.00031168 (rendah) dan $ 0.00032871 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01693415, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00028042.

Dalam prestasi jangka pendek, CRAI dipindahkan +0.69% dalam sejam terakhir dan +0.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Cryptify AI (CRAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 325.86K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 325.86K
Bekalan Peredaran 1.00B
Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

