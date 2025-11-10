Tokenomik Cryptify AI (CRAI)

Tokenomik Cryptify AI (CRAI)

Lihat cerapan utama tentang Cryptify AI (CRAI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:54:09 (UTC+8)
Cryptify AI (CRAI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Cryptify AI (CRAI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 335.10K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 335.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01693415
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00033545
Cryptify AI (CRAI) Maklumat

Cryptify AI is a platform designed to optimize influencer marketing by using AI and Big Data analytics. It helps businesses gain a deeper understanding of their Key Opinion Leader (KOL) investments by linking influencer activities to tangible business outcomes. Initially focused on Web3, Cryptify AI provides real-time insights into influencer performance, sentiment analysis, and ROI measurement. The platform aims to bridge the gap between influencer investments and results, enabling businesses to make data-driven decisions and maximize their marketing impact.

Laman Web Rasmi:
https://cryptify.ai/
Kertas putih:
https://docs.cryptify.ai/

Tokenomik Cryptify AI (CRAI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Cryptify AI (CRAI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CRAI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CRAI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CRAI, terokai CRAI harga langsung token!

