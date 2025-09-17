Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00212017$ 0.00212017 $ 0.00212017 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -10.16% Perubahan Harga (1D) +0.57% Perubahan Harga (7D) -2.76% Perubahan Harga (7D) -2.76%

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CAGA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CAGA sepanjang masa ialah $ 0.00212017, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CAGA telah berubah sebanyak -10.16% sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan -2.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Bekalan Peredaran 62.81B 62.81B 62.81B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Had Pasaran semasa Crypto Asset Governance Alliance ialah $ 1.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CAGA ialah 62.81B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.99998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.78M.