Crypto Factor Harga Hari Ini

Harga langsung Crypto Factor (CFR) hari ini ialah $ 0.01230473, dengan 0.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CFR kepada USD penukaran adalah $ 0.01230473 setiap CFR.

Crypto Factor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,225,712, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M CFR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CFR didagangkan antara $ 0.01171732 (rendah) dan $ 0.01234433 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0402748, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01086183.

Dalam prestasi jangka pendek, CFR dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -9.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Crypto Factor (CFR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.23M
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.23M
Bekalan Peredaran 100.00M
Jumlah Bekalan 100,000,000.0

