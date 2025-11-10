crypto is a joke Harga Hari Ini

Harga langsung crypto is a joke (JOKECOIN) hari ini ialah $ 0.0000092, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JOKECOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0000092 setiap JOKECOIN.

crypto is a joke kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,185.24, dengan bekalan edaran sebanyak 998.51M JOKECOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JOKECOIN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00020826, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000846.

Dalam prestasi jangka pendek, JOKECOIN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

crypto is a joke (JOKECOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Bekalan Peredaran 998.51M 998.51M 998.51M Jumlah Bekalan 998,506,718.332163 998,506,718.332163 998,506,718.332163

Had Pasaran semasa crypto is a joke ialah $ 9.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JOKECOIN ialah 998.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998506718.332163. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.19K.