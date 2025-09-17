Apakah itu Crypto Royale (ROY)

Crypto Royale is a browser-based, free-to-play, play-to-earn game in which players compete for fame, glory and a little profit. Last man standing wins crypto. No up-front investment. No downloads. No signups. Get into a game in 30 seconds and win! The game is purposefully designed to be simple to play yet difficult to master. Every day 1000+ players congregate on the battlefield as they fight to see who can survive and claim the game’s HRC-20 token – ROY. Players enter a battlefield where they must be ‘the last person standing’. Represented by moons, a player’s ‘character’ can be one of three colours (Yellow, Pink, Blue). Colours are interchangeable by collecting boxes dropped onto the battlefield and must be used to ensure a player’s strength over an opponent in an effort to outsmart, outwit and out manoeuvre other players to become the victor. The game allows for each player to adopt a style of their own, and often becomes an identifiable trait/signature of said player. Whatever a player and opponents’ strategy there is a continual external force adding pressure to the gameplay – a closing circle. Venturing outside into the darkness causes a deterioration in health, but the collectables outside can, and often do, provide the weapons needed to claim victory. Positioning and timing are critical components to a player’s skill set.

Crypto Royale (ROY) Sumber Laman Web Rasmi

Crypto Royale Ramalan Harga (USD)

ROY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Crypto Royale (ROY)

Memahami tokenomik Crypto Royale (ROY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Crypto Royale (ROY) Berapakah nilai Crypto Royale (ROY) hari ini? Harga langsung ROY dalam USD ialah 0.00102681 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ROY ke USD? $ 0.00102681 . Lihat Harga semasa ROY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Crypto Royale? Had pasaran untuk ROY ialah $ 124.01K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ROY? Bekalan edaran ROY ialah 120.78M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROY? ROY mencapai harga ATH sebanyak 0.215587 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROY? ROY melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan ROY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROYialah -- USD . Adakah ROY akan naik lebih tinggi tahun ini? ROY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

