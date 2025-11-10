Crypto Rug Muncher Harga Hari Ini

Harga langsung Crypto Rug Muncher (CRM) hari ini ialah $ 0.00021381, dengan 2.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRM kepada USD penukaran adalah $ 0.00021381 setiap CRM.

Crypto Rug Muncher kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 213,772, dengan bekalan edaran sebanyak 999.92M CRM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRM didagangkan antara $ 0.00020802 (rendah) dan $ 0.00024971 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00054544, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001856.

Dalam prestasi jangka pendek, CRM dipindahkan -4.20% dalam sejam terakhir dan -18.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Crypto Rug Muncher (CRM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 213.77K$ 213.77K $ 213.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 213.77K$ 213.77K $ 213.77K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,917,064.6189524 999,917,064.6189524 999,917,064.6189524

