Crypto Twitter Harga Hari Ini

Harga langsung Crypto Twitter (CT) hari ini ialah --, dengan 5.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CT kepada USD penukaran adalah -- setiap CT.

Crypto Twitter kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 25,173, dengan bekalan edaran sebanyak 913.17M CT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.002489, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CT dipindahkan +0.90% dalam sejam terakhir dan -11.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Crypto Twitter (CT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.17K$ 25.17K $ 25.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.17K$ 25.17K $ 25.17K Bekalan Peredaran 913.17M 913.17M 913.17M Jumlah Bekalan 913,167,874.903644 913,167,874.903644 913,167,874.903644

Had Pasaran semasa Crypto Twitter ialah $ 25.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CT ialah 913.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 913167874.903644. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.17K.