Crypto Unicorns (CU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00381857 24J Tinggi $ 0.0038545 Sepanjang Masa $ 0.393779 Harga Terendah $ 0.00142871 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) +2.45%

Crypto Unicorns (CU) harga masa nyata ialah $0.00382517. Sepanjang 24 jam yang lalu, CU didagangkan antara $ 0.00381857 rendah dan $ 0.0038545 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CU sepanjang masa ialah $ 0.393779, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00142871.

Dari segi prestasi jangka pendek, CU telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan +2.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crypto Unicorns (CU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 180.97K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 355.09K Bekalan Peredaran 47.31M Jumlah Bekalan 92,830,646.7825209

Had Pasaran semasa Crypto Unicorns ialah $ 180.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CU ialah 47.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 92830646.7825209. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 355.09K.