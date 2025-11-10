CryptoAutos Harga Hari Ini

Harga langsung CryptoAutos (AUTOS) hari ini ialah $ 0.00427746, dengan 4.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa AUTOS kepada USD penukaran adalah $ 0.00427746 setiap AUTOS.

CryptoAutos kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,167,634, dengan bekalan edaran sebanyak 740.54M AUTOS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, AUTOS didagangkan antara $ 0.0036546 (rendah) dan $ 0.00427837 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.07346, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00239245.

Dalam prestasi jangka pendek, AUTOS dipindahkan +4.14% dalam sejam terakhir dan +22.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CryptoAutos (AUTOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.17M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.28M Bekalan Peredaran 740.54M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CryptoAutos ialah $ 3.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran AUTOS ialah 740.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.28M.