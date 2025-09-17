CryptoBlades (SKILL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.093907 $ 0.093907 $ 0.093907 24J Rendah $ 0.093907 $ 0.093907 $ 0.093907 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.093907$ 0.093907 $ 0.093907 24J Tinggi $ 0.093907$ 0.093907 $ 0.093907 Sepanjang Masa $ 184.46$ 184.46 $ 184.46 Harga Terendah $ 0.065265$ 0.065265 $ 0.065265 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) -0.19% Perubahan Harga (7D) +7.47% Perubahan Harga (7D) +7.47%

CryptoBlades (SKILL) harga masa nyata ialah $0.093724. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKILL didagangkan antara $ 0.093907 rendah dan $ 0.093907 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKILL sepanjang masa ialah $ 184.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.065265.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKILL telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, -0.19% dalam 24 jam dan +7.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CryptoBlades (SKILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.91K$ 93.91K $ 93.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 93.91K$ 93.91K $ 93.91K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa CryptoBlades ialah $ 93.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKILL ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 93.91K.