CryptoCart V2 (CCV2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 24J Rendah $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 24J Tinggi $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Sepanjang Masa $ 27.07$ 27.07 $ 27.07 Harga Terendah $ 0.02534635$ 0.02534635 $ 0.02534635 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.87% Perubahan Harga (7D) +0.87%

CryptoCart V2 (CCV2) harga masa nyata ialah $1.32. Sepanjang 24 jam yang lalu, CCV2 didagangkan antara $ 1.3 rendah dan $ 1.33 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CCV2 sepanjang masa ialah $ 27.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02534635.

Dari segi prestasi jangka pendek, CCV2 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CryptoCart V2 (CCV2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Bekalan Peredaran 930.36K 930.36K 930.36K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa CryptoCart V2 ialah $ 1.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CCV2 ialah 930.36K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32M.