Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00508238 $ 0.00508238 $ 0.00508238 24J Rendah $ 0.00582587 $ 0.00582587 $ 0.00582587 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00508238$ 0.00508238 $ 0.00508238 24J Tinggi $ 0.00582587$ 0.00582587 $ 0.00582587 Sepanjang Masa $ 0.01946461$ 0.01946461 $ 0.01946461 Harga Terendah $ 0.00169238$ 0.00169238 $ 0.00169238 Perubahan Harga (1J) -0.21% Perubahan Harga (1D) +2.66% Perubahan Harga (7D) -28.23% Perubahan Harga (7D) -28.23%

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) harga masa nyata ialah $0.00547285. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRYPTO didagangkan antara $ 0.00508238 rendah dan $ 0.00582587 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRYPTO sepanjang masa ialah $ 0.01946461, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00169238.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRYPTO telah berubah sebanyak -0.21% sejak sejam yang lalu, +2.66% dalam 24 jam dan -28.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.47M$ 5.47M $ 5.47M Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,975,479.982992 999,975,479.982992 999,975,479.982992

Had Pasaran semasa Cryptocurrency Coin ialah $ 5.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYPTO ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999975479.982992. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.47M.