CryptoDM (CDM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.065531$ 0.065531 $ 0.065531 Harga Terendah $ 0.01406373$ 0.01406373 $ 0.01406373 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

CryptoDM (CDM) harga masa nyata ialah $0.01595487. Sepanjang 24 jam yang lalu, CDM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CDM sepanjang masa ialah $ 0.065531, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01406373.

Dari segi prestasi jangka pendek, CDM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CryptoDM (CDM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K Bekalan Peredaran 900.00K 900.00K 900.00K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa CryptoDM ialah $ 14.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CDM ialah 900.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.95K.