Tokenomik CryptoEmpressX (CRYPTOEMPRESSXX)

Lihat cerapan utama tentang CryptoEmpressX (CRYPTOEMPRESSXX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:12:38 (UTC+8)
USD

CryptoEmpressX (CRYPTOEMPRESSXX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CryptoEmpressX (CRYPTOEMPRESSXX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 76.20K
$ 76.20K$ 76.20K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 76.20K
$ 76.20K$ 76.20K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

CryptoEmpressX (CRYPTOEMPRESSXX) Maklumat

Crypto Empress is a well-known web3 influencer with a respected reputation in the crypto industry. Renowned for her insights and leadership in the blockchain space, she has built a strong following through her engaging content and community involvement. When she’s not sharing the latest trends and developments in crypto, Crypto Empress channels her creativity into photography, which she showcases on her ZORA account. Her profile features original photos that capture the excitement of her global adventures, as well as the beauty found in everyday moments. By blending her passion for technology with her artistic eye, Crypto Empress offers her audience a unique perspective both within and beyond the world of crypto. Follow her ZORA journey to discover inspiring photography and experience the creative side of a leading web3 voice.

Laman Web Rasmi:
https://zora.co/@cryptoempressx

Tokenomik CryptoEmpressX (CRYPTOEMPRESSXX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CryptoEmpressX (CRYPTOEMPRESSXX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CRYPTOEMPRESSXX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CRYPTOEMPRESSXX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CRYPTOEMPRESSXX, terokai CRYPTOEMPRESSXX harga langsung token!

