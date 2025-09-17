CryptoGPT (CRGPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Harga Terendah $ 0.01517675$ 0.01517675 $ 0.01517675 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

CryptoGPT (CRGPT) harga masa nyata ialah $0.0321303. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRGPT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRGPT sepanjang masa ialah $ 1.74, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01517675.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRGPT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CryptoGPT (CRGPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 604.78K$ 604.78K $ 604.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 642.20K$ 642.20K $ 642.20K Bekalan Peredaran 18.82M 18.82M 18.82M Jumlah Bekalan 19,987,374.48147646 19,987,374.48147646 19,987,374.48147646

Had Pasaran semasa CryptoGPT ialah $ 604.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRGPT ialah 18.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19987374.48147646. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 642.20K.