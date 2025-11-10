CryptoLoots Harga Hari Ini

Harga langsung CryptoLoots (CLOOTS) hari ini ialah --, dengan 2.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CLOOTS kepada USD penukaran adalah -- setiap CLOOTS.

CryptoLoots kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 107,240, dengan bekalan edaran sebanyak 985.21M CLOOTS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CLOOTS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00211204, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CLOOTS dipindahkan +1.75% dalam sejam terakhir dan -6.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CryptoLoots (CLOOTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 107.24K$ 107.24K $ 107.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 107.24K$ 107.24K $ 107.24K Bekalan Peredaran 985.21M 985.21M 985.21M Jumlah Bekalan 985,206,138.46286 985,206,138.46286 985,206,138.46286

