CryptoPeso Harga Hari Ini

Harga langsung CryptoPeso (CRP) hari ini ialah $ 0.073221, dengan 3.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRP kepada USD penukaran adalah $ 0.073221 setiap CRP.

CryptoPeso kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,684,089, dengan bekalan edaran sebanyak 23.00M CRP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRP didagangkan antara $ 0.068761 (rendah) dan $ 0.073569 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.110133, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.062.

Dalam prestasi jangka pendek, CRP dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -0.34% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CryptoPeso (CRP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Bekalan Peredaran 23.00M 23.00M 23.00M Jumlah Bekalan 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Had Pasaran semasa CryptoPeso ialah $ 1.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRP ialah 23.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 23000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.68M.