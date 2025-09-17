CryptoTycoon (CTT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00957085 $ 0.00957085 $ 0.00957085 24J Rendah $ 0.00964228 $ 0.00964228 $ 0.00964228 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00957085$ 0.00957085 $ 0.00957085 24J Tinggi $ 0.00964228$ 0.00964228 $ 0.00964228 Sepanjang Masa $ 66.94$ 66.94 $ 66.94 Harga Terendah $ 0.00400242$ 0.00400242 $ 0.00400242 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -0.04% Perubahan Harga (7D) +5.32% Perubahan Harga (7D) +5.32%

CryptoTycoon (CTT) harga masa nyata ialah $0.00957556. Sepanjang 24 jam yang lalu, CTT didagangkan antara $ 0.00957085 rendah dan $ 0.00964228 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CTT sepanjang masa ialah $ 66.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00400242.

Dari segi prestasi jangka pendek, CTT telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -0.04% dalam 24 jam dan +5.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CryptoTycoon (CTT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 751.51$ 751.51 $ 751.51 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Bekalan Peredaran 78.48K 78.48K 78.48K Jumlah Bekalan 959,002.944175 959,002.944175 959,002.944175

Had Pasaran semasa CryptoTycoon ialah $ 751.51, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CTT ialah 78.48K, dengan jumlah bekalan sebanyak 959002.944175. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.18K.