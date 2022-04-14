Tokenomik CryptoTycoon (CTT)

Tokenomik CryptoTycoon (CTT)

Lihat cerapan utama tentang CryptoTycoon (CTT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
CryptoTycoon (CTT) Maklumat

CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt.

Laman Web Rasmi:
https://cryptotycoon.finance/

CryptoTycoon (CTT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CryptoTycoon (CTT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 788.05
$ 788.05$ 788.05
Jumlah Bekalan:
$ 959.00K
$ 959.00K$ 959.00K
Bekalan Edaran:
$ 78.48K
$ 78.48K$ 78.48K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.63K
$ 9.63K$ 9.63K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 66.94
$ 66.94$ 66.94
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00400242
$ 0.00400242$ 0.00400242
Harga Semasa:
$ 0.01004113
$ 0.01004113$ 0.01004113

Tokenomik CryptoTycoon (CTT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CryptoTycoon (CTT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CTT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CTT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CTT, terokai CTT harga langsung token!

CTT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CTT? Halaman ramalan harga CTT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.