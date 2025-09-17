Lagi Mengenai CUT

CryptoUnity Logo

CryptoUnity Harga (CUT)

Tidak tersenarai

1 CUT ke USD Harga Langsung:

$0.00031538
$0.00031538
+0.80%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
CryptoUnity (CUT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:03:16 (UTC+8)

CryptoUnity (CUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01388805
$ 0.01388805

$ 0
$ 0

-0.57%

+0.64%

-2.85%

-2.85%

CryptoUnity (CUT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUT sepanjang masa ialah $ 0.01388805, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUT telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, +0.64% dalam 24 jam dan -2.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CryptoUnity (CUT) Maklumat Pasaran

$ 100.34K
$ 100.34K

--
--

$ 311.86K
$ 311.86K

318.16M
318.16M

988,832,926.99
988,832,926.99

Had Pasaran semasa CryptoUnity ialah $ 100.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUT ialah 318.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988832926.99. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 311.86K.

CryptoUnity (CUT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga CryptoUnity kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga CryptoUnity kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga CryptoUnity kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga CryptoUnity kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.64%
30 Hari$ 0-14.88%
60 Hari$ 0-36.03%
90 Hari$ 0--

Apakah itu CryptoUnity (CUT)

CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.

CryptoUnity Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai CryptoUnity (CUT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset CryptoUnity (CUT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk CryptoUnity.

Semak CryptoUnity ramalan harga sekarang!

CUT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik CryptoUnity (CUT)

Memahami tokenomik CryptoUnity (CUT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CUT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai CryptoUnity (CUT)

Berapakah nilai CryptoUnity (CUT) hari ini?
Harga langsung CUT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CUT ke USD?
Harga semasa CUT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran CryptoUnity?
Had pasaran untuk CUT ialah $ 100.34K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CUT?
Bekalan edaran CUT ialah 318.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CUT?
CUT mencapai harga ATH sebanyak 0.01388805 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CUT?
CUT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan CUT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CUTialah -- USD.
Adakah CUT akan naik lebih tinggi tahun ini?
CUT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CUTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:03:16 (UTC+8)

CryptoUnity (CUT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.