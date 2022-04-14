Tokenomik CryptoUnity (CUT)

Tokenomik CryptoUnity (CUT)

Lihat cerapan utama tentang CryptoUnity (CUT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

CryptoUnity (CUT) Maklumat

CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go.

CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey.

With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds.

By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.

Laman Web Rasmi:
https://cryptounity.org
Kertas putih:
https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc

CryptoUnity (CUT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk CryptoUnity (CUT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 99.03K
$ 99.03K$ 99.03K
Jumlah Bekalan:
$ 988.83M
$ 988.83M$ 988.83M
Bekalan Edaran:
$ 317.77M
$ 317.77M$ 317.77M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 308.16K
$ 308.16K$ 308.16K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01388805
$ 0.01388805$ 0.01388805
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00030953
$ 0.00030953$ 0.00030953
Harga Semasa:
$ 0.00031224
$ 0.00031224$ 0.00031224

Tokenomik CryptoUnity (CUT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik CryptoUnity (CUT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CUT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CUT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CUT, terokai CUT harga langsung token!

CUT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CUT? Halaman ramalan harga CUT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.