CryptoZoon (ZOON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.089014$ 0.089014 $ 0.089014 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) -3.99% Perubahan Harga (7D) -3.92% Perubahan Harga (7D) -3.92%

CryptoZoon (ZOON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, ZOON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ZOON sepanjang masa ialah $ 0.089014, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, ZOON telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -3.99% dalam 24 jam dan -3.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CryptoZoon (ZOON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 606.35K$ 606.35K $ 606.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 739.42K$ 739.42K $ 739.42K Bekalan Peredaran 816.64M 816.64M 816.64M Jumlah Bekalan 995,870,194.4562505 995,870,194.4562505 995,870,194.4562505

Had Pasaran semasa CryptoZoon ialah $ 606.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ZOON ialah 816.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995870194.4562505. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 739.42K.