CrystalMine Harga Hari Ini

Harga langsung CrystalMine (CRYSTAL) hari ini ialah $ 0.0000078, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRYSTAL kepada USD penukaran adalah $ 0.0000078 setiap CRYSTAL.

CrystalMine kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,801.68, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CRYSTAL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRYSTAL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00057027, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000777.

Dalam prestasi jangka pendek, CRYSTAL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -4.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CrystalMine (CRYSTAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CrystalMine ialah $ 7.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYSTAL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.80K.