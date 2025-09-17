Crystl Finance (CRYSTL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) -1.14% Perubahan Harga (7D) -6.23% Perubahan Harga (7D) -6.23%

Crystl Finance (CRYSTL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRYSTL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRYSTL sepanjang masa ialah $ 1.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRYSTL telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, -1.14% dalam 24 jam dan -6.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Crystl Finance (CRYSTL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.16K$ 4.16K $ 4.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.23K$ 4.23K $ 4.23K Bekalan Peredaran 12.50M 12.50M 12.50M Jumlah Bekalan 12,699,356.0 12,699,356.0 12,699,356.0

Had Pasaran semasa Crystl Finance ialah $ 4.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYSTL ialah 12.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12699356.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.23K.