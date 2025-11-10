CTOC Harga Hari Ini

Harga langsung CTOC (CTOC) hari ini ialah $ 0.03181118, dengan 2.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CTOC kepada USD penukaran adalah $ 0.03181118 setiap CTOC.

CTOC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,924,468, dengan bekalan edaran sebanyak 60.50M CTOC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CTOC didagangkan antara $ 0.03175802 (rendah) dan $ 0.03271793 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.154429, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00791853.

Dalam prestasi jangka pendek, CTOC dipindahkan +0.12% dalam sejam terakhir dan -2.24% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CTOC (CTOC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 159.06M$ 159.06M $ 159.06M Bekalan Peredaran 60.50M 60.50M 60.50M Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CTOC ialah $ 1.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CTOC ialah 60.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.06M.