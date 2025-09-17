Lagi Mengenai CUB

Cub Finance Logo

Cub Finance Harga (CUB)

Tidak tersenarai

1 CUB ke USD Harga Langsung:

$0.00131967
$0.00131967$0.00131967
+0.80%1D
USD
Cub Finance (CUB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:35:33 (UTC+8)

Cub Finance (CUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00130477
$ 0.00130477$ 0.00130477
24J Rendah
$ 0.00133822
$ 0.00133822$ 0.00133822
24J Tinggi

$ 0.00130477
$ 0.00130477$ 0.00130477

$ 0.00133822
$ 0.00133822$ 0.00133822

$ 3.96
$ 3.96$ 3.96

$ 0.00104291
$ 0.00104291$ 0.00104291

-0.30%

+0.84%

+2.63%

+2.63%

Cub Finance (CUB) harga masa nyata ialah $0.00131967. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUB didagangkan antara $ 0.00130477 rendah dan $ 0.00133822 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUB sepanjang masa ialah $ 3.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00104291.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUB telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, +0.84% dalam 24 jam dan +2.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cub Finance (CUB) Maklumat Pasaran

$ 16.17K
$ 16.17K$ 16.17K

--
----

$ 46.28K
$ 46.28K$ 46.28K

12.25M
12.25M 12.25M

35,066,436.79546054
35,066,436.79546054 35,066,436.79546054

Had Pasaran semasa Cub Finance ialah $ 16.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUB ialah 12.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35066436.79546054. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.28K.

Cub Finance (CUB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Cub Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Cub Finance kepada USD adalah $ +0.0000055085.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Cub Finance kepada USD adalah $ +0.0001517930.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Cub Finance kepada USD adalah $ +0.0002037689659060622.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.84%
30 Hari$ +0.0000055085+0.42%
60 Hari$ +0.0001517930+11.50%
90 Hari$ +0.0002037689659060622+18.26%

Apakah itu Cub Finance (CUB)

Cub Finance (CUB) Sumber

Laman Web Rasmi

Cub Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Cub Finance (CUB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Cub Finance (CUB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cub Finance.

Semak Cub Finance ramalan harga sekarang!

CUB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Cub Finance (CUB)

Memahami tokenomik Cub Finance (CUB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CUB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Cub Finance (CUB)

Berapakah nilai Cub Finance (CUB) hari ini?
Harga langsung CUB dalam USD ialah 0.00131967 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CUB ke USD?
Harga semasa CUB ke USD ialah $ 0.00131967. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Cub Finance?
Had pasaran untuk CUB ialah $ 16.17K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CUB?
Bekalan edaran CUB ialah 12.25M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CUB?
CUB mencapai harga ATH sebanyak 3.96 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CUB?
CUB melihat harga ATL sebanyak 0.00104291 USD.
Berapakah jumlah dagangan CUB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CUBialah -- USD.
Adakah CUB akan naik lebih tinggi tahun ini?
CUB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CUBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:35:33 (UTC+8)

Cub Finance (CUB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

