Cub Finance (CUB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00130477 24J Tinggi $ 0.00133822 Sepanjang Masa $ 3.96 Harga Terendah $ 0.00104291 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) +0.84% Perubahan Harga (7D) +2.63%

Cub Finance (CUB) harga masa nyata ialah $0.00131967. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUB didagangkan antara $ 0.00130477 rendah dan $ 0.00133822 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUB sepanjang masa ialah $ 3.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00104291.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUB telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, +0.84% dalam 24 jam dan +2.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cub Finance (CUB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.17K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.28K Bekalan Peredaran 12.25M Jumlah Bekalan 35,066,436.79546054

Had Pasaran semasa Cub Finance ialah $ 16.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUB ialah 12.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 35066436.79546054. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.28K.