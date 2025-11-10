CULOSUI Harga Hari Ini

Harga langsung CULOSUI (CULO) hari ini ialah --, dengan 2.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CULO kepada USD penukaran adalah -- setiap CULO.

CULOSUI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 109,513, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CULO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CULO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00132675, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CULO dipindahkan +1.77% dalam sejam terakhir dan -12.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CULOSUI (CULO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.51K$ 109.51K $ 109.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.51K$ 109.51K $ 109.51K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CULOSUI ialah $ 109.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CULO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 109.51K.