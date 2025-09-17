Cults (CULTS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003381 $ 0.00003381 $ 0.00003381 24J Rendah $ 0.00003723 $ 0.00003723 $ 0.00003723 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003381$ 0.00003381 $ 0.00003381 24J Tinggi $ 0.00003723$ 0.00003723 $ 0.00003723 Sepanjang Masa $ 0.00253382$ 0.00253382 $ 0.00253382 Harga Terendah $ 0.00002597$ 0.00002597 $ 0.00002597 Perubahan Harga (1J) -0.78% Perubahan Harga (1D) -3.54% Perubahan Harga (7D) -11.98% Perubahan Harga (7D) -11.98%

Cults (CULTS) harga masa nyata ialah $0.00003451. Sepanjang 24 jam yang lalu, CULTS didagangkan antara $ 0.00003381 rendah dan $ 0.00003723 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CULTS sepanjang masa ialah $ 0.00253382, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002597.

Dari segi prestasi jangka pendek, CULTS telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, -3.54% dalam 24 jam dan -11.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Cults (CULTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.50K$ 34.50K $ 34.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.50K$ 34.50K $ 34.50K Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,911,032.9672517 999,911,032.9672517 999,911,032.9672517

Had Pasaran semasa Cults ialah $ 34.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CULTS ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999911032.9672517. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.50K.