CULTUR ($CULTUR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000797 $ 0.00000797 $ 0.00000797 24J Rendah $ 0.00000823 $ 0.00000823 $ 0.00000823 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000797$ 0.00000797 $ 0.00000797 24J Tinggi $ 0.00000823$ 0.00000823 $ 0.00000823 Sepanjang Masa $ 0.00043015$ 0.00043015 $ 0.00043015 Harga Terendah $ 0.00000459$ 0.00000459 $ 0.00000459 Perubahan Harga (1J) -0.25% Perubahan Harga (1D) -2.28% Perubahan Harga (7D) -0.92% Perubahan Harga (7D) -0.92%

CULTUR ($CULTUR) harga masa nyata ialah $0.00000803. Sepanjang 24 jam yang lalu, $CULTUR didagangkan antara $ 0.00000797 rendah dan $ 0.00000823 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $CULTUR sepanjang masa ialah $ 0.00043015, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000459.

Dari segi prestasi jangka pendek, $CULTUR telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, -2.28% dalam 24 jam dan -0.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CULTUR ($CULTUR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 80.28K$ 80.28K $ 80.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 80.28K$ 80.28K $ 80.28K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa CULTUR ialah $ 80.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $CULTUR ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.28K.