CumRocket (CUMMIES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00277198 $ 0.00277198 $ 0.00277198 24J Rendah $ 0.00289001 $ 0.00289001 $ 0.00289001 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00277198$ 0.00277198 $ 0.00277198 24J Tinggi $ 0.00289001$ 0.00289001 $ 0.00289001 Sepanjang Masa $ 0.28855$ 0.28855 $ 0.28855 Harga Terendah $ 0.00142537$ 0.00142537 $ 0.00142537 Perubahan Harga (1J) +0.60% Perubahan Harga (1D) +3.44% Perubahan Harga (7D) +4.90% Perubahan Harga (7D) +4.90%

CumRocket (CUMMIES) harga masa nyata ialah $0.00289237. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUMMIES didagangkan antara $ 0.00277198 rendah dan $ 0.00289001 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUMMIES sepanjang masa ialah $ 0.28855, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00142537.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUMMIES telah berubah sebanyak +0.60% sejak sejam yang lalu, +3.44% dalam 24 jam dan +4.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

CumRocket (CUMMIES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Bekalan Peredaran 1.32B 1.32B 1.32B Jumlah Bekalan 1,320,428,309.0 1,320,428,309.0 1,320,428,309.0

Had Pasaran semasa CumRocket ialah $ 3.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUMMIES ialah 1.32B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1320428309.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.81M.