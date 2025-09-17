cUNI (CUNI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.186336 $ 0.186336 $ 0.186336 24J Rendah $ 0.192591 $ 0.192591 $ 0.192591 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.186336$ 0.186336 $ 0.186336 24J Tinggi $ 0.192591$ 0.192591 $ 0.192591 Sepanjang Masa $ 0.908721$ 0.908721 $ 0.908721 Harga Terendah $ 0.03552288$ 0.03552288 $ 0.03552288 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +1.54% Perubahan Harga (7D) -1.63% Perubahan Harga (7D) -1.63%

cUNI (CUNI) harga masa nyata ialah $0.191731. Sepanjang 24 jam yang lalu, CUNI didagangkan antara $ 0.186336 rendah dan $ 0.192591 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CUNI sepanjang masa ialah $ 0.908721, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03552288.

Dari segi prestasi jangka pendek, CUNI telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +1.54% dalam 24 jam dan -1.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

cUNI (CUNI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.08M$ 7.08M $ 7.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.08M$ 7.08M $ 7.08M Bekalan Peredaran 36.92M 36.92M 36.92M Jumlah Bekalan 36,919,266.45824993 36,919,266.45824993 36,919,266.45824993

Had Pasaran semasa cUNI ialah $ 7.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CUNI ialah 36.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 36919266.45824993. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.08M.