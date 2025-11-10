CUPSEY Harga Hari Ini

Harga langsung CUPSEY (CUPSEY) hari ini ialah $ 0.00162837, dengan 1.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CUPSEY kepada USD penukaran adalah $ 0.00162837 setiap CUPSEY.

CUPSEY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,627,962, dengan bekalan edaran sebanyak 999.75M CUPSEY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CUPSEY didagangkan antara $ 0.0015947 (rendah) dan $ 0.00174916 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01995217, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, CUPSEY dipindahkan -1.89% dalam sejam terakhir dan -6.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

CUPSEY (CUPSEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Bekalan Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Jumlah Bekalan 999,752,827.987072 999,752,827.987072 999,752,827.987072

