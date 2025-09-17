Curetopia (CURES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.061437 $ 0.061437 $ 0.061437 24J Rendah $ 0.064908 $ 0.064908 $ 0.064908 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.061437$ 0.061437 $ 0.061437 24J Tinggi $ 0.064908$ 0.064908 $ 0.064908 Sepanjang Masa $ 0.122777$ 0.122777 $ 0.122777 Harga Terendah $ 0.0160381$ 0.0160381 $ 0.0160381 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) -0.04% Perubahan Harga (7D) +10.12% Perubahan Harga (7D) +10.12%

Curetopia (CURES) harga masa nyata ialah $0.063702. Sepanjang 24 jam yang lalu, CURES didagangkan antara $ 0.061437 rendah dan $ 0.064908 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CURES sepanjang masa ialah $ 0.122777, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0160381.

Dari segi prestasi jangka pendek, CURES telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -0.04% dalam 24 jam dan +10.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Curetopia (CURES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.37M$ 6.37M $ 6.37M Bekalan Peredaran 39.38M 39.38M 39.38M Jumlah Bekalan 99,999,960.213307 99,999,960.213307 99,999,960.213307

Had Pasaran semasa Curetopia ialah $ 2.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CURES ialah 39.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999960.213307. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.37M.