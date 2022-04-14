Tokenomik Curetopia (CURES)
Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us.
The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."
Curetopia (CURES) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Curetopia (CURES), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Curetopia (CURES): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Curetopia (CURES) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CURES yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CURES yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CURES, terokai CURES harga langsung token!
