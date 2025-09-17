Curio Gas Token (CGT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.067604$ 0.067604 $ 0.067604 Harga Terendah $ 0.00059805$ 0.00059805 $ 0.00059805 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +88.40% Perubahan Harga (7D) +88.40%

Curio Gas Token (CGT) harga masa nyata ialah $0.00177088. Sepanjang 24 jam yang lalu, CGT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CGT sepanjang masa ialah $ 0.067604, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00059805.

Dari segi prestasi jangka pendek, CGT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +88.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Curio Gas Token (CGT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 177.09K$ 177.09K $ 177.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 177.09K$ 177.09K $ 177.09K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Curio Gas Token ialah $ 177.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CGT ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 177.09K.